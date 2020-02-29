بالصور.. فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق محطة وقود الحرازات بجدة

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، على حريق بمحطة وقود بحي الحرازات.
وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغًا الساعة 21:03، يفيد بوجود حريق بمحطة بنزين، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق اتضح أن الحالة عبارة عن اشتعال سحابة مادة بترولية (بنزين)؛ أدى إلى احتراق في أحد خزانات الوقود داخل المحطة.
وتم إخلاء المحطة والمحال التجارية بحرم المحطة، وتطويق الموقع لمنع انتشار وتطور الحريق.
كما تم وضع شريط تحذيري لمنع الدخول للموقع، ومباشرة الحالة وإخماد الاشتعال من قبل الفرق، ولم ينتج عن الحالة أي أضرار أخرى بالمحطة.
ونتج عن الحادث، إصابة رجل برضوض وسحجات سطحية؛ نتيجة تطاير المواد الصلبة (البلاط)، وتم نقله من قبل الهلال الأحمر للمستشفى في وضع صحي مطمئن.
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