"مصر أمانة في أعناقكم".. وصية مبارك لأبناء شعبه

مبارك أوصى المصريين ببلادهم في آخر كلمات له قبل رحيله

بعد ساعات من وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، نشر نجله علاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة، فيديو مدته دقيقة ونصف يحمل آخر كلمات الراحل التي وجهها للمصريين.

وقال مبارك خلال الفيديو الذي تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي بشكل واسع: "لعل حديثي لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني، وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله، مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حرباَ وسلاماَ".

وأضاف الرئيس المصري الراحل، خلال الفيديو المسجل، والذي بدا أن تسجيله تم قبل مدة ليست بالكبيرة: "إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية حافظوا على وحدة الوطن، والتفوا حول قيادته وانتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤتمرات".

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وتابع الرئيس الراحل: "إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام".



واختتم الرئيس الراحل كلمته المسجلة، بالدعاء لمصر، قائلا: "حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل". وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، فجر الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ91 عاما،



وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق، بعد ظهر الأربعاء، بمسجد المشير، شرقي القاهرة، حيث لُف جثمانه بعلم بلاده، وسط تدافع الكثيرين ممن أدوا الصلاة لحمله وتدخل من الأمن.

يذكر أن مصر أعلنت رسميًا الحداد على وفاة الرئيس الأسبق، بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام تنتهي بغروب شمس الجمعة 28 فبراير، كما نعى العديد من القيادات العربية والغربية الرئيس الراحل.