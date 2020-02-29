صورة مؤثرة.. هكذا التقت ممرضة صينية بطفلها بعد شهر بسبب مشاركتها في علاج مصابي “كورونا”

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حظيت صورة التقطت بالصدفة في الصين، بتداول واسع مؤخرا واهتمام متزايد من قبل الجمهور، بعد تبين وجود قصة مؤثرة لها.

وتظهر الصورة ممرضة تجلس على جانب طريق مدينة شييان بمقاطعة هوبى وهي تتناول الطعام، فيما يجلس على مسافة منها رجل وبين ذراعيه طفل صغير ينظران إلى الممرضة.

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وأوضح متداولو الصورة وفقاً لصحيفة “الشعب” الصينية، أن الممرضة تدعى “جيانغ شي أه” وهي والدة الطفل، وأن الرجل هو زوجها، وأنها لم تلتق بهم لنحو شهر كامل، بسبب عملها في أحد المستشفيات التي تعالج مصابي “كورونا” المنتشر هناك.

وأبانوا أنه بعد مشاركة الممرضة في نقل أحد المرضى مرت بجانب المجمع الذي تسكن فيه، فأرادت رؤية أسرتها الصغيرة، حيث خرج إليها زوجها بالطفل وحمل لها بعض الطعام لتسد به رمقها.

وأشاروا إلى أن الممرضة على الرغم من شوقها لطفلها إلّا أنها فضلت أن تبقى على مسافة منه واكتفت فقط بالنظر إلى طفلها وزوجها من مسافة متر أو يزيد؛ حتى لا تتسبب في نقل أي عدوى لهما.



