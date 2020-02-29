مشادة بين أمرابط وحسين عبدالغني تنتهي بالاعتذار (فيديو)

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شهدت مباراة النصر والأهلي مشادة بين لاعب النصر نور الدين أمرابط وقائد فريق الأهلي حسين عبدالغني، انتهت باعتذار من أمرابط وتبادل الابتسامات بين اللاعبين.

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وسجلت كاميرات التلفزة لقطة في الدقيقة 67 من مباراة النصر والأهلي، التي أقيمت مساء أمس الخميس ضمن الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لمشادة بين محترف النصر المغربي نور الدين أمرابط ومدافع الأهلي حسين عبدالغني، عقب احتجاج غاضب من الأخير على قرار للحكم.

وأظهرت اللقطة انتهاء المشادة سريعاً، بعد تراجع من أمرابط واعتذاره لعبدالغني، الذي قابل الاعتذار بابتسامة، لتنتهي المشادة.

وكان النصر والأهلي تعادلا بنتيجة 2/2، مساء أمس الخميس، ضمن الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان، ليرفع النصر رصيده من النقاط إلى 42 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف الهلال المتصدر بـ47 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة في المركز الثالث.