مواطن: أبنائي السبعة مجهولو الهوية بسبب أسرة زوجتي.. و”الأحوال المدنية” تطالبه بعقد زواجه

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روى المواطن أحمد واصلي، الذي يبلغ من العمر 51 عاماً، قصة معاناته في إضافة أبنائه الـ7 إلى أوراقه الرسمية؛ بسبب امتناع أسرة زوجته تسليمه الوثائق الخاصة بها بعد وفاة والدها منذ 22 عاماً.

وقال واصلي وفقاً لـ”عكاظ”، إن والد زوجته توفي بعد شهرين من عقد قرانه بمنطقة جازان، متهماً أسرتها بالتحفظ على وثائق والدها بقصد منعه من إضافة زوجته وأبنائه، مشيراً إلى أن زوجته تعرضت لعارض صحي قبل 5 سنوات وجاء أحد أفراد أسرتها إلى المستشفى واصطحبها معه وبعدها انقطعت أخبارهما.

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وأضاف أنه راجع الأحوال المدنية بجدة لإضافة أولاده الذين أصبحوا مجهولي الهوية أملاً في إنهاء الأمر، إلا أن الأحوال المدنية طلبت منه إحضار وثيقة والد الزوجة.

من جانبه، قال متحدث الأحوال المدنية محمد الجاسر، إنه تم التواصل مع المواطن الذي تبيّن أنه لا يملك ما يثبت هوية الأم أو ما يثبت زواجه منها، مشيراً إلى أن ولادة كل الأبناء حدثت بالمنزل ولا توجد بلاغات ولادة تخصهم.

وأضاف الجاسر أن المواطن أفاد بأن زوجته متوفاة وكانت مع أسرتها بالرياض ولم يستطع إضافتها لعدم وجود وثائق لديه، مبيناً أن الأحوال المدنية طلبت منه ما يثبت زواجه من الأم لتتمكن من استكمال إجراءات إضافة أبنائه.

وأشار إلى أنه تم إجراء تسنين طبي للأبناء وهم 5 أولاد وبنتان، وأعمارهم تتراوح ما بين 10 و19 عاماً.

