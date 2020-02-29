︎ : . كشفت مصادر أن الجهات الأمنية في منطقة عسير، باشرت أمس الجمعة واقعة إطلاق نار بقرية “جرد” التابعة للمنطقة. وأوضحت وفق معلومات أولية أن رجلا دخل على أسرة في منزلها وبحوزته سـلاح ناري وأطلق النار عليهم فقـتل رجلا وأصاب الباقين إصابات مختلفة. وما زالت الجهات الأمنية تتابع الحـادث، وفقا لـ “سبق”، وسط أنباء عن مصرع شخص آخر في المستشفى متأثرا بإطلاق النار، كما ألقي القبض على الجاني في حينه.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجل يقتحم منزلاً بسـلاح ناري ويـقتل ويصيب أفراده بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.