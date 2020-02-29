صورة مؤثرة لولي العهد أثناء دفن الأمير طلال بن سعود

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نشر المصور بندر الجعلود صورة مؤثرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء تشييع جثمان الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز إلى مثواه الأخير.

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وأظهرت الصورة التي التقطتها الجلعود، ولي العهد وهو يحاول أن يتماسك دموعه في مقبرة العود بالرياض، حزناً على الفقيد الأمير طلال..، معلقاً عليها: “عسانا ما نذوق حزنك يابوسلمان”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أدّى عقب صلاة العصر أمس في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود.



