“الصحة” توضح الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات وتحذر من المصنوعة من القماش

︎ : . ذكرت وزارة الصحة عدداً من الإرشادات المفيدة لطريقة استخدام الكمامة الطبية بالطريقة الصحيحة لتحقيق أكبر استفادة منها. Advertisements وأوضحت أن الكمامة يجب أن تغطي الفم والأنف بشكل جيد بدون فجوات وألا يعاد استخدام الكمامة ذات الاستخدام الواحد، مع تجنب لمس الكمامة أثناء لبسها. وأضافت أنه يجب استبدال الكمامة بأخرى جافة وجديدة في حال أصبحت رطبة، كما لا ينصح باستخدام الكمامات المصنوعة من القماش لأي سبب، مع إزالة الكمامة بالطريقة الصحيحة ثم غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد.





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