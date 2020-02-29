توجيه من سعود بن نايف بشأن قضية المختطف نسيم حبتور

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وجه أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بدراسة طلب والد الشاب نسيم حبتور أحد المفقودين بشأن رغبته في إعادة التثبت من الهوية عبر تحليل البصمة الوراثية DNA.
وذكرت إمارة المنطقة الشرقية، عبر تغريدة لها بحسابها الرسمي بموقع تويتر، أن التوجيه يأتي في وقت تواصل الجهات المعنية تحقيقها حول قضية خطف الأطفال بتوجيه ومتابعة أمير الشرقية ونائب أمير المنطقة.
وكان والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام قبل 27 عامًا، طالب بإعادة تحليل البصمة الوراثية DNA لشخص يحمل مواصفات ابنه ويسكن مع رجل تبناه من دار الحضانة.
وقال نوري حبتور: إنه أجرى تحليلًا للبصمة الوراثية لشبيه ابنه قبل سنتين وكانت النتيجة سلبية، مشيرًا إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، متمنيًا إعادة التحليل من جديد.
وكانت جهود رجال الأمن قادت إلى الكشف عن امرأة تورّطت في اختطاف 3 أطفال قبل عدة سنوات تصل في بعض الحالات إلى 27 عامًا، كما تم التحقيق معها للكشف عن مصير طفل رابع خُطف قبل 24 عامًا وهو نسيم الحبتور.
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