بشكل مؤقت.. المملكة تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة

قررت المملكة، الجمعة، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشكل مؤقت كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء القرار بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره محليًّا وعالميًّا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة؛ لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظًا على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

كما جاء القرار إلحاقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 2/7/1441هـ، الموافق 26/2/2020م، بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وفق وكالة واس أفادت وزارة الخارجية بأنه يستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على وجودهم في المملكة 14 يومًا متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس؛ بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة (المسار الإلكتروني للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت.

وتؤكد حكومة المملكة أنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك.