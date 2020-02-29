وزير الداخلية يستقبل نظيره الإماراتي في مطار الملك خالد بالرياض

وصل الرياض، اليوم الجمعة، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله.
وكان في استقبال وزير الداخلية الإماراتي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، كما كان في استقبال الضيف سفير دولة الإمارات لدى المملكة شخبوط بن نهيان آل نهيان.
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