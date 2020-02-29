حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق في منطقة عسير

تمكّن رجال حرس الحدود من إنقاذ طفل من الغرق بأحد الشواطئ بمنطقة عسير.
وعبر حسابه الرسمي، على «تويتر»، قال حرس الحدود: «إنه أنقذ طفلًا من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة، في منطقة عسير، فيما نشر حرس الحدود صورة تؤكد تماثل الطفل للشفاء بعد عملية إنقاذه».
وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود أنه «خلال شهر جمادى الآخرة 1441هـ، تم إحباط محاولات لتهريب (1116) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدّر، و(76.516) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، ويقبض على (51) شخصًا، في المناطق الجنوبية (جازان، ونجران، وعسير).
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