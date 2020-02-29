شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني يغادر المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، والسفير الموريتاني لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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