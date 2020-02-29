شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار وتجارب أمام المعرض الأول لتربية جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.عبدالله الربيش مؤخرا، فعاليات معرض كلية التربية الأول للدراسات العليا، الذي تنظمه الكلية، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان، ووكلاء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس من كلية التربية في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية ويستمر يومين.

وأشاد مدير الجامعة بالمعرض والأوراق العلمية التي يستعرضها المشاركون، والمتضمنة أفكارا وتجارب من المأمول أن تصبح واقعا، مشيرا إلى أن فكرة المعرض فكرة رائعة وجهد متميز وغير مسبوقة في أغلب الجامعات السعودية. من جانبه، أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية أن العلاقة بين إدارة التعليم بالمنطقة وكلية التربية علاقة إستراتيجية، وهي علاقة متبادلة، وما تخرجه الكلية يستلمه الميدان التربوي، وفي نفس الوقت هناك تعاون مستمر لتطوير الزملاء في الميدان، مشيرا إلى أن إيجاد برامج متنوعة تلبي حاجة الميدان هو أمر نتطلع له في إدارة التعليم والوزارة بشكل عام.

بدوره بين عميد كلية التربية د.عادل أبودلي أن الكلية تسعى من خلال رؤيتها وأهدافها للتميز في محتوى دراساتها العليا ومخرجاتها وإعطائها حقها في الاهتمام والعناية من خلال عملها الدائم على تطويرها والارتقاء بكفاءة مدخلاتها وعملياتها التعليمية، مما ينعكس إيجابا على كفاءة مخرجاتها وتميزها في سبيل إعداد الكوادر التربوية المتخصصة المعرفية والمتمكنة بحثيا.

وأوضح د.أبودلي أن برامج الدراسات العليا المنفذة في الكلية حاليا بلغت 14 برنامج ماجستير، وبرنامجين في الدبلوم العالي، و9 برامج للدراسات العليا جارٍ اعتمادها. وفي الختام كرم مدير الجامعة الخريجين أصحاب رسائل الماجستير المتميزة والطلاب أصحاب الخطط البحثية المتميزة والطلاب المتميزين في النشر العلمي.