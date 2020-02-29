شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يبحث «السلامة أولا» في احتفال اليوم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غدا حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان «السلامة أولاً»، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في مركز معارض الظهران الدولي «إكسبو» والذي يستمر لمدة 7 أيام.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله أبومارقة أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أكملت استعدادها للاحتفال باليوم العالمي، معبرا عن سعادته وجميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية الحفل الذي سيقام بهذه المناسبة، وكذلك افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، حيث بدأت الاستعدادات لهذه المناسبة منذ وقت مبكر بخطة متكاملة في جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة وفق الأهداف الموضوعة لهذه الاحتفالية؛ وذلك لإيصال الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع من خلال إقامة عدد من المعارض والبرامج التوعوية، وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجالات السلامة والإطفاء في القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستعراض أوجه التعاون، ولتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع؛ للحد من وقوع الحوادث المختلفة وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية. مضيفا: إن المعرض يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة.

يذكر أنه سوف يشارك في المعرض أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، حيث سوف يشارك من القطاع الخاص عدد من الشركات فيما يخص السلامة والإطفاء، وكذلك عدد من الجهات الحكومية كإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول وقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، وقيادة حرس الحدود وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الدواء والغذاء وأمن الطرق.

وسوف يستقبل المعرض الخاص بالدفاع المدني زواره بشكل يومي، ويشمل ركنا للتعليم على استخدام طفاية الحريق، وكذلك ركن لتجربة الأبطال يتم من خلالها تجربة استخدام المعدات الخاصة من لباس ومعدات أخرى؛ ليعيش الزائر حياة رجل الدفاع المدني أثناء مباشرة الحوادث، بالإضافة لعدد من الأركان؛ لتحقيق السلامة أولا في المنزل والمدرسة، ومعرض للآليات ومعدات الدفاع المدني في معرض خارجي مخصص لها.