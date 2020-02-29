شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة حديقة السلطانة بدوحة الظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الإنارة مؤخرًا بأعمال الصيانة بحديقة السلطانة في الدوحة الشمالية. وكانت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل قد بدأت في تطوير مضمار المشي بحديقة ممشى تلال الدوحة، بدءًا من يوم الأحد الموافق 23/2/2020، وطالبت مرتادي الممشى بالتعاون وعدم دخول مناطق العمل المستهدفة لحين الانتهاء من تطوير الممشى.

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