شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية لخدمة مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني ممثلة في مستشفى الملك عبدالعزيز بمحافظة الأحساء، اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالمحافظة.

مثَّل المستشفى المدير التنفيذي المشارك لخدمات المرضى د.علي الشهري، نيابة عن المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في الوزارة بالقطاع الشرقي د.أحمد العرفج، وعن الجمعية المدير التنفيذي د.فؤاد الجغيمان.

نصت الاتفاقية على بنود عدة تصب في خدمة مريض السرطان وبالشراكة بين الجمعية والمستشفى ومن أبرزها، إصدار بطاقات خاصة للمريض، وإشراكه في البرامج الخاصة والتطبيق الإلكتروني، وتقديم دورات تثقيفية ودورات تطوير الذات، وتضمن الجمعية عشرة مقاعد في جامعة الملك فيصل للمرضى الراغبين في إكمال دراستهم الأكاديمية.

وتقدم الجمعية برامج الدعم النفسي، ورحلة عمرة مجانية سنويا، وتوفير مواصلات للمريض من مقر سكنه إلى المستشفى المعالج، وسيوفر المستشفى قاعدة بيانات لمرضى السرطان بعد موافقتهم على ذلك، وسيخصص ركن دائم كل شهر ولمدة ثلاثة أيام لنشر التوعية والتعريف بالجمعية، وتوفير شاشة ذكية توفرها الجمعية لعرض خدماتها وتوعية المرضى.

ويعد مستشفى الملك عبدالعزيز من المستشفيات الرائدة في المنطقة، والذي جعله واحدا من أهم الجهات التي تعقد معه الجمعية شراكتها لخدمة مرضى السرطان، ويقيم فعاليات دورية توعوية للمرضى والمراجعين وبشكل دوري، وحققت تلك الفعاليات نتائج لافتة ما جعلها على قائمة الفعاليات والأنشطة في كل عام.