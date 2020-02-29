شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى إعادة تدوير المخلفات الصناعية على طاولة ملتقى البيئة والان نبدء بالتفاصيل
وكان م.المطيري قد افتتح الملتقى والمعرض الذي حمل عنوان «صناعة صديقة للبيئة»، ونظمته جمعية أصدقاء البيئة، وبإشراف من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخبر، وأكد م.المطيري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تنفيذ الرؤية الرشيدة 2030 التي جاء في مضامينها الحفاظ على المكوّنات الطبيعية للبيئة، وذلك حسب ما تقتضيه الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الوطن والأجيال القادمة، التي تحتم علينا الرفع من مستوى الوعي البيئي لجميع شرائح المجتمع؛ مما يُسهم في ترشيد الموارد الطبيعية، والحد من تلوثها وتدهورها.
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