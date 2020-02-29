شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالبحرين تطمئن: تحسن حالة مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
» مراحل علاج
وأكد النفيعي أن السفارة لا تزال تتابع مراحل العلاج للمواطنين، وأن درجة الشفاء مرتفعة، والعدد في انخفاض، كاشفا أن بعض الحالات كانت تحت الملاحظة فقط، أما بقية الحالات فكانت حاملة للفيروس، مفيدا بأن العدد في نقصان تدريجي، وأن هناك تواصلا ومتابعة مع وزارة الصحة البحرينية فيما يخص المعالجة.
» خروج قريب
وتابع: إن عدد السعوديين المصابين بدأ بالنقصان، متوقعا خروج المصابين قريبا، بعد انتهاء المتابعة والعناية الطبية لوزارة الصحة البحرينية.
» فريق طبي
كان فريق طبي ذهب من المملكة إلى البحرين؛ للكشف ومتابعة حالة المصابين الـ 6، على أن تستمر الإجراءات الاحترازية، وبالتالي يستمر الحجر الصحي لحين اتضاح الصورة أكثر.
» حالات جديدة
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الأول، تسجيل 3 حالات جديدة لمصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19»، وهي لمواطنات بحرينيات، وصلن عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران، عبر مطار البحرين الدولي، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 36 مصابا.
» عزل ورعاية
وكشفت نتائج التحاليل المختبرية إصابتهن بالفيروس، وتم نقلهن فورا إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.
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