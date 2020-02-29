شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء الظهران تتخلص من مخلفات الأشجار والنخيل والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة، برفع وإزالة مخلفات الأشجار والنخيل في أحياء مدينة الظهران، والتي كانت تشوّه المنظر العام، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري.

يُذكر أنه من بين المبادرات الخاصة بالمشهد الحضري ما يتعلق بتحسين مستوى النظافة العامة للمدن والمناطق الحضرية، وتحقيق رضا السكان عن هذه الخدمات من خلال تبنّي وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة «تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة»، التي تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للنفايات البلدية، وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات؛ تحقيقًا للاستدامة البيئية والمالية، ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأس مالي والتشغيلي والاستثمار في هذا الجانب.

ومن ضمن تنفيذ برامج هذه المبادرة، الانتهاء من تطوير وتشغيل منظومة الرقابة والتحكم في إدارة النفايات البلدية من خلال أتمتة عمليات الرقابة على مقاولي النظافة، وتصميم نموذج تشغيلي للمراقبة والتحكم في أعمال النظافة وطرحه للتنفيذ.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتطوير مؤشرات النظافة العامة في مدن المملكة، وإدخال التقنيات الحديثة في أعمال نظافة المدن، وتطوير العقد الموحّد لأعمال النظافة، وتقليل الاعتماد على العمالة بمشاريع نظافة المدن.