شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار تحصيلي تجريبي لطلبة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء تطبيق اختبار تحصيلي تجريبي يومي الأحد والإثنين 6 -7 /‏7 /‏ 1441هـ، وفق عدة اشتراطات، على جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط في المدارس الحكومية والأهلية ومدارس الهجر ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس تعليم الكبار والكبيرات.

ويشمل التطبيق الذي يأتي في إطار برامج وإجراءات الإدارة العامة للتعليم بالأحساء الهادفة إلى تحسين نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبار التحصيلي المركزي المقرر تطبيقه في العام الحالي، مادة القراءة للصف الثالث الابتدائي، ومواد القراءة والعلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي، ومواد القراءة والعلوم والرياضيات للصف الثالث المتوسط.

وأوضح التعميم الصادر أن مفهوم الاختبار التحصيلي موحد، يتم إعداده وتطبيقه على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة محاكاة للاختبار التحصيلي المركزي الذي تطبقه الوزارة بهدف تقييم أثر برامج التحسين وتقويم نواتج التعلم وتهيئة الطلاب والطالبات لخوض الاختبارات الوطنية، وعن حدود هذا الاختبار فيطبق في جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بنين وبنات على مستوى المحافظة، أما محتوى الاختبار فأسئلته بنيت على المهارات الأساسية التي ينبغي للطالب والطالبة الحصول عليها في القراءة والعلوم والرياضيات حسب المراحل والصفوف المستهدفة، وهي محاكاة لبناء فقرات اختبارية في الاختبار التحصيلي المركزي الذي طبقته الوزارة في العام الماضي.