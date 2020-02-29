شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة بالدمام ينضمون لـ«شرقية خضراء» والان نبدء بالتفاصيل

شارك طلاب ومعلمو مدرسة عرفات الابتدائية في حي بدر بالدمام -وبالتعاون مع إدارة الحدائق والزراعة في بلدية غرب الدمام- في حملة «شرقية خضراء»، حيث قاموا بغرس أشجار الظل في مدرستهم.

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