شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات ري للمزارع غير المستفيدة بواحة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

فتحت المؤسسة العامة للري نافذة التقديم لتسجيل حيازات مزارعي محافظة الأحساء في المناطق الواقعة تحت إشرافها عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءا من الأول من جمادى الآخرة الماضي، حيث سيتمكن أصحاب المزارع من تقديم خدمة (طلب ري دائم).

ودعت «المؤسسة العامة للري» أصحاب المزارع في محافظة الأحساء إلى التقدم بطلب الخدمة والاستفادة من الخدمات الفنية المقدمة عبر الدخول واختيار نوع الخدمة (طلب ري دائم) على الرابط الإلكتروني https:/‏/‏rai.sio.gov.sa/‏ar/‏Index واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

يذكر أن المؤسسة أنهت أعمال تغطية مصارف الري في 6 قطاعات من واحة الأحساء، التي تخدم 30000 حيازة زراعية، وتحويلها من قنوات مكشوفة إلى أنابيب، عبر تشغيل 7 مضخات، وفق معايير عالية، إضافة للعمل على تركيب 6 آلاف صمام تحكم لمخارج المزارع وربطها بغرفة التحكم عن بعد بنظام «سكادا»، الأمر الذي سيزيد من مصادر الري، ويساعد في تعزيز استدامة التنمية الزراعية والحد من التصحر في الواحة والمحافظة عليها، كما عملت المؤسسة على مشروعها في نقل المياه المعالجة من مدينة الخبر إلى محافظة الأحساء، عبر أنابيب تصل إلى 184 كيلو مترا، تضخ يوميا 200 ألف متر مكعب لتوزيعها على المزارع وفق جدولة وآليات متبعة، لتلبية نقص المياه.