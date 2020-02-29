شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات ري للمزارع غير المستفيدة بواحة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
ودعت «المؤسسة العامة للري» أصحاب المزارع في محافظة الأحساء إلى التقدم بطلب الخدمة والاستفادة من الخدمات الفنية المقدمة عبر الدخول واختيار نوع الخدمة (طلب ري دائم) على الرابط الإلكتروني https://rai.sio.gov.sa/ar/Index واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.
يذكر أن المؤسسة أنهت أعمال تغطية مصارف الري في 6 قطاعات من واحة الأحساء، التي تخدم 30000 حيازة زراعية، وتحويلها من قنوات مكشوفة إلى أنابيب، عبر تشغيل 7 مضخات، وفق معايير عالية، إضافة للعمل على تركيب 6 آلاف صمام تحكم لمخارج المزارع وربطها بغرفة التحكم عن بعد بنظام «سكادا»، الأمر الذي سيزيد من مصادر الري، ويساعد في تعزيز استدامة التنمية الزراعية والحد من التصحر في الواحة والمحافظة عليها، كما عملت المؤسسة على مشروعها في نقل المياه المعالجة من مدينة الخبر إلى محافظة الأحساء، عبر أنابيب تصل إلى 184 كيلو مترا، تضخ يوميا 200 ألف متر مكعب لتوزيعها على المزارع وفق جدولة وآليات متبعة، لتلبية نقص المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات ري للمزارع غير المستفيدة بواحة الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.