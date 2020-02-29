شكرا لقرائتكم خبر عن التوعية بمخاطر الانحراف الفكري والسلوكي بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

أقامت الكلية الجامعية للبنات بمحافظة قرية العليا ندوة في المركز الحضاري بعنوان «مخاطر الانحراف الفكري والسلوكي».

وقدم الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة حفر الباطن د. سبتي العنزي، محاضرة سلط الضوء من خلالها عن مخاطر الانحراف الفكري على مفهوم الأمن الفكري، وتطرق إلى دور الجامعات في دعم برامج الأمن الفكري والسلوكي، ثم عرج على الأسباب التي دفعت بعض الشباب للانحراف الفكري، وكيفية تلافي هذه الأسباب وتجنبها، وأشار إلى الآلية الوطنية لعلاج الانحراف الفكري والنجاحات التي حققتها هذه الآلية وكيفية دعمها.

ورعى الندوة محافظ قرية العليا ماجد العريفي، وعميدة الكلية الجامعية بقرية العليا د. سهام الفايدي، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، ووكيلة الكلية ورئيسات الأقسام ومنسوبات الكلية، وفي نهاية المحاضرة كرمت عميدة الكلية الجامعية د.سهام الفايدي، الداعمين والمساهمين في إنجاح الندوة.

ونوه محافظ قرية العليا بأهمية إقامة هذه الندوة، وما لها من دور توعوي وتثقيفي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب، مؤكدا أن الـشباب هم عماد الأمة ومصدر قوتهـا ونهضتها، لافتا إلى دور الكلية الجامعية بقرية العليا وما تقدمه من دور في التوعية والإرشاد، وقال: إن الوصية العامة لشباب هذا الوطن المعطاء هي التمسك بدينهم، والالتفاف حـول ولاة أمرهم، فإن الحضارة والتفوق لا يكونان إلا بالتمسك بذلك.