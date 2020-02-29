شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأسرة الرئيس مبارك والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء أمس في القاهرة لأسرة الفقيد يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، حيث كان في استقبال سموه ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.
وعبر سموه عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، ولسمو الأمير د. منصور بن متعب على تقديم واجب العزاء والمواساة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأسرة الرئيس مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.