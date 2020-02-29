شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الإشادات الدولية بقرار المملكة تعليق رحلات العمرة والزيارة والان نبدء بالتفاصيل

تواصلت أمس ردود الأفعال الدولية والعربية والإسلامية المرحبة بقرارات المملكة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المعتمرين وزوار المملكة، مؤكدة ضرورة تلك القرارات لما فيها من المصلحة العامة والمحافظة على أرواح الناس مع منع انتشار الفيروس القاتل ومحاصرته.

وثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخطوة الاستباقية التي اتخذتها المملكة بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال أبو الغيط، في بيان أمس، «إن الإجراء الذي اتخذته المملكة سيساهم في الحد من انتشار الفيروس»، موضحًا أن «الأخذ بمثل تلك التدابير الوقائية يهدف إلى تحجيم انتشاره حفاظا على صحة وأرواح المعتمرين وضيوف الرحمن، خاصة أن الأماكن الأكثر ازدحامًا أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية».

وأكد الأزهر الشريف، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا بين المسلمين، جائزة ومشروعة ومأجورة، بل هي واجبة شرعًا لحفظ النفس، وهو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الذي تدور حوله الأحكام الجزئية والفرعية حمايةً للناس وللمجتمعات، مشددًا على أن الإسلام حث على دفع الضرر، وأمر باتخاذ التدابير والاحتياطات كافة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

ودعا الأزهر، في بيانٍ له أمس الجميع إلى توخي الحذر، واتباع كل التعليمات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة في كل دول العالم، مهيبا بالمسؤولين اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء، وأنها مسؤولية وضرورة دينية لا يجوز التهاون فيها.

وأكدت رابطة العالم الإسلامي باسم علماء ومفكري العالم الإسلامي، المنضوين تحت مجامعها وهيئاتها العالمية، تأييدها الكامل للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها المملكة بتعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي؛ وذلك تطبيقًا للمعايير الدولية المعتمدة لدعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه.

Advertisements

وأكدت الرابطة، في بيانٍ لها، أن الإجراء الوقائي المؤقت هو من الواجب الشرعي الذي تشهد له نصوص الشريعة، فضلًا عن أهمية التقيد بالمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن القرار يؤكد من جانب آخر حرص المملكة على سلامة المعتمرين والزوار من خطر انتشار هذا المرض.

وأشار إلى أن الرابطة تلقت تأييد علماء العالم الإسلامي لهذا القرار المُلح.

ونوه مفتي تونس عثمان بطيخ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، عادا هذه الإجراءات أكيدة وواجبا.

وأوضح ديوان الإفتاء التونسي، أمس، أن تفشي فيروس «كورونا» يفرض شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد ينجم عنها الموت، لافتًا إلى أن من هذه التدابير التعليق الوقتي للعمرة إلى أن تزول كل المخاوف من هذا الوباء.