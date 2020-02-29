شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطور سلالة جديدة لعزل الفيروسات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية بالإدارة العامة للمختبرات في الوزارة، طوروا سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر، تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا بــ«FOH-SA».
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