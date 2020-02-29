شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تطلق «تحدي أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المشرف على «تحدي أبشر» المقدم د. مهندس سعود العتيبي: إن مبادرة «تحدي أبشر» تأتي على محورين رئيسين هما: المحور الأول: الإبداع في تطوير خدمة قائمة سواء أكانت على منصة أبشر أم خارجها.
المحور الثاني: الابتكار في تطوير خدمة جديدة لوزارة الداخلية.
وأضاف ولكل محور 3 فائزين، ويمنح الفائز الأول: 100 ألف ريال، والثاني 50 ألف ريال، والثالث 20 ألف ريال. كما سيحصل الفائزون على فرصة الانضمام إلى واحة حي أبشر واشتراك مجاني مدته ثلاث سنوات في المنصة الوطنية لإنترنت الأشياء مع دورة تدريبية متخصصة مدتها 6 أشهر للحصول على شهادة احترافية.
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