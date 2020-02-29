شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تطلق «تحدي أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «تحدي أبشر» لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من فئات المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة. وتعد مبادرة «تحدي أبشر» أحد مخرجات واحة حي أبشر الهادفة لتوظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية للوزارة، بهدف تشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار تحقيقا لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

وقال المشرف على «تحدي أبشر» المقدم د. مهندس سعود العتيبي: إن مبادرة «تحدي أبشر» تأتي على محورين رئيسين هما: المحور الأول: الإبداع في تطوير خدمة قائمة سواء أكانت على منصة أبشر أم خارجها.

المحور الثاني: الابتكار في تطوير خدمة جديدة لوزارة الداخلية.

وأضاف ولكل محور 3 فائزين، ويمنح الفائز الأول: 100 ألف ريال، والثاني 50 ألف ريال، والثالث 20 ألف ريال. كما سيحصل الفائزون على فرصة الانضمام إلى واحة حي أبشر واشتراك مجاني مدته ثلاث سنوات في المنصة الوطنية لإنترنت الأشياء مع دورة تدريبية متخصصة مدتها 6 أشهر للحصول على شهادة احترافية.