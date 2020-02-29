شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود إنشاء 3 مستشفيات في تونس بتمويل سعودي والان نبدء بالتفاصيل

وقعت وزارة الصحة التونسية ثلاثة عقود تخص الخدمات الاستشارية للمستشفيات الثلاثة الممولة من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، ضمن تنفيذ اتفاقيات إنشاء وتجهيز ثلاثة مستشفيات، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، ورئيس وفد الصندوق السعودي للتنمية الذي يزور تونس حاليا محمد الشمري. وتُعد العقود التي وقعتها وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ وممثلا المكتبين الاستشاريين السعوديين، عقود خدمات استشارية ممولة من المنحة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز الجامعي بمدينة القيروان بتكلفة إجمالية 85 مليون دولار أمريكي، ومن قرض الصندوق السعودي للتنمية المخصص لإنشاء وتجهيز مستشفيين بكل من مدينتي الجم وسبيبة بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار أمريكي. وأشاد السفير العلي بعمق العلاقات والتعاون بين المملكة وتونس وخاصة في المجال الصحي، مؤكداً حرص إدارة الصندوق السعودي للتنمية على التعجيل بتنفيذ المشاريع التي ستعزز الرعاية الطبية بهذه المناطق. وأشادت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، بدور المملكة في دعم هذه المشاريع واهتمامها البالغ بالإسراع في البدء بالأشغال الخاصة بها، لافتة الانتباه إلى أن تنفيذ المشاريع سيكون على مدة 36 شهراً بالنسبة لمستشفى الملك سلمان الجامعي في القيروان، وتستغرق 24 شهراً في مستشفيي سبيبة والجم.

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