شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى الرياض الإنساني غدا والان نبدء بالتفاصيل

يرأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين وفد الأمانة العامة في فعاليات المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية، الذي سيعقد بالرياض غدا وبعد غد. ويحظى المنتدى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبتنظيم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، بمشاركة العديد من قيادات المنظمات الدولية والعربية الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن يوقع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، على برنامج التعاون والتفاهم المشترك بهدف المضي قدما بعلاقات التعاون وإرساء شراكة إستراتيجية بين المنظمة والمركز.