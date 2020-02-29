شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى الرياض الإنساني غدا والان نبدء بالتفاصيل
ومن المتوقع أن يوقع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، على برنامج التعاون والتفاهم المشترك بهدف المضي قدما بعلاقات التعاون وإرساء شراكة إستراتيجية بين المنظمة والمركز.
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