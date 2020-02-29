شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام لرؤساء الهيئات: الأداء غير مرض والان نبدء بالتفاصيل
واستمع د. القصبي، خلال أول يوم عمل، بعد تكليفه وزيرا للإعلام، إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها «هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية»، وذلك في اجتماعين مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني ست ساعات.
وقال: «نمتلك مقومات وطنية، هي محل فخر واعتزاز على كافة الأصعدة إقليميا ودوليا، ولا بد لهذه المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية ترضي طموحات وتطلعات المواطنين، والعمل سيكون حثيثا خلال الفترة المقبلة، لتحقيق ذلك».
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