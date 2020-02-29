شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 7 مواطنين من كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كوريا الجنوبية، بإجلاء عدد من المواطنين من مدينة ديغو، المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة، لانتشار فيروس «كورونا» بها. وأشارت السفارة إلى أنه تم إجلاء 7 أشخاص، وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها، مجددة التنويه للمواطنين والمواطنات المتواجدين في كوريا باتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية اللازمة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام.

وأكدت السفارة متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية.

ونشرت معلومات ونصائح توعوية عن الفيروس بأنه يجب غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس وطهي اللحوم والبيض جيدا، بالإضافة إلى تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والعطس.