شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 7 مواطنين من كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت السفارة متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية.
ونشرت معلومات ونصائح توعوية عن الفيروس بأنه يجب غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس وطهي اللحوم والبيض جيدا، بالإضافة إلى تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والعطس.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء 7 مواطنين من كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.