، كأس السعودية للفروسية: "نيوزيلندية" تدخل التاريخ.. و"سميث" ينتصر في التحدي ،

محمد بن مسعود - الدمام - دخلت الخيالة النيوزيلندية ليسا أولبريس التاريخ أمس بوصفها أول سيدة خيالة تفوز بشوط سباق للخيل في المملكة العربية السعودية في فعاليات سباق "كأس السعودية"، وذلك ضمن أحداث الشوط الثالث، أحد أشواط تحدي الخيالة الدوليين، على صهوة الجواد مضمون.

وتعد ليسا الفائزة ببطولات عدة في بلدها نيوزيلندا واحدة من 14 خيالاً وخيالة، قدموا من أنحاء العالم للمشاركة بشوط تحدي الخيالة الدوليين؛ إذ تمت دعوتها للمشاركة في "كأس السعودية".

وكانت ليزا تتمركز خلال السباق بمنطقة الانتظار مع الجواد مضمون لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما كان الخيال الفرنسي أوليفيه بيليه يتصدر السباق البالغة جائزته 400 ألف دولار برعاية الاتصالات السعودية حتى الـ400 متر الأخيرة، عندما بدأ جواده متيمن يتراجع؛ ليأتي إثر ذلك دخول الجواد مضمون مع ليزا، ويُنهي السباق لمصلحته.

من جانبه، برز نجم سباق الخيول الأمريكي المتألق مايك سميث منتصرًا في تحدي "سباق الخيالة" العالمي الذي رعته شركة الاتصالات السعودية اليوم في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية.

وحقق سميث الفوز في جولتين من أربع جولات تنافسية، كانت قد شهدت مشاركة 14 فارسًا من مختلف أرجاء العالم؛ وفاز بالمرتبة الأولى، ويحل في مقدمة المتسابقين.

وكان سميث الذي حظي بتتويجات عدة من قبل، البالغ من العمر 54 سنة، والملقب بـ"مايك حاصد الجوائز" لمقدرته على البقاء هادئًا في كبرى المناسبات، قد حصد فوزًا سهلاً في الجولة الثانية، التي تبلغ قيمتها 400.000 دولار أمريكي لسباق 1600 متر، وكان يقود الجواد صان هات لصاحبه صالح سليمان الحمد الذي لم يبدُ عليه أبدًا أنه يمكن أن يحقق الفوز.

وفي الجولة الثالثة، التي تحمل الجائزة المقدمة من شركة الاتصالات السعودية بقيمة 400.000 دولار أمريكي لسباق 1800 متر، أنهى الجولة مرة أخرى بفوز نظيف على صهوة الجواد باريس لصاحبه شرف محمد الحريري.

يُذكر أن أحداث سباق كأس السعودية انطلقت اليوم، وتستمر حتى مساء السبت، بجوائز مالية ضخمة، تبلغ قيمتها أكثر من 29 مليون دولار، منها 10 ملايين دولار لصاحب المركز الأول؛ لتجعل منه السباق الأغلى في العالم.

كأس السعودية ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية