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محمد بن مسعود - الدمام - يستعد منتخب المملكة للرماية لذوي الإعاقة للمشاركة في كأس العالم البارالمبية، التي يشارك فيها اثنتان وخمسون دولة، وتقام في الإمارات.
وتُعد هذه أول مشاركة لمنتخب رماية في تاريخ البارالمبية السعودية، التي يرأسها بندر بن محمد السليم. وتتكون البعثة من ستة لاعبين، ثلاثة منهم مسدس، وثلاث بندقية.
ويستمر المعسكر الإعدادي للمنتخب حتى 11 مارس تحت إشراف مدير البعثة المدرب والحكم الدولي حماد عسكر العتيبي، والمدرب دماك ظافر الشهري.
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 01:16 AMالمنتخب السعودي يستعد للمشاركة في أول بطولة للرماية بتاريخ البارالمبية
يستعد منتخب المملكة للرماية لذوي الإعاقة للمشاركة في كأس العالم البارالمبية، التي يشارك فيها اثنتان وخمسون دولة، وتقام في الإمارات.
وتُعد هذه أول مشاركة لمنتخب رماية في تاريخ البارالمبية السعودية، التي يرأسها بندر بن محمد السليم. وتتكون البعثة من ستة لاعبين، ثلاثة منهم مسدس، وثلاث بندقية.
ويستمر المعسكر الإعدادي للمنتخب حتى 11 مارس تحت إشراف مدير البعثة المدرب والحكم الدولي حماد عسكر العتيبي، والمدرب دماك ظافر الشهري.
، المنتخب السعودي يستعد للمشاركة في أول بطولة للرماية بتاريخ البارالمبية ،
المصدر : الخليج 365
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