شكرا لقرائتكم خبر عن عريس طلق زوجته بعد ساعة واحدة من ‘‘ليلة الزفاف‘‘ لهذا السبب الصادم وغير المتوقع!.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبحنا هذه الأيام نقرأ ونسمع عن أسباب غريبة وعجيبة تؤدي إلى الطلاق بين الرجل وزوجته، ولكن هذه الأسباب ممكن أن تكون طبيعية وتؤدي إلى الطلاق إذا حدثت أثناء الحياة الزوجية بين الشخصين، وبعد قضاء الزوجين لفترة طويلة من الحياة والعيش سويا، ولكن هذه الأسباب تصبح غريبة وصادمة إذا أدت إلى الطلاق بين الزوجين بعد زفافهما مباشرة أو في أول يوم زواج.

قد يهمك ايضاً:

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند وضع الملح والسكر سويا بفمك قبل النوم !.. شاهد المفاجأة

الفاتنة السعودية ‘‘هند القحطاني‘‘ تعترف: هذا القبيح لعب بأنفي.. شاهد من يكون؟؟ (فيديو)

عريس طلق زوجته بعد ساعة واحدة من ‘‘ليلة الزفاف‘‘ لهذا السبب الصادم وغير المتوقع!.. شاهد

ورد الآن.. كورونا يطيح بالرئيس الإيراني ‘‘روحاني‘‘ ويطرح ‘‘خامنئي‘‘ على الفراش (تطورات تقلب الموازين في المنطقة) شاهد

هكذا انتقمت الأسود من تمساح هاجم “لبؤة“ زوجة الأسد بعدما كسر فكها وهشم رأسها (فيديو)

عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مرعبة: حرب كبرى قادمة لطمس ‘‘هذه الدولة‘‘ من الوجود.. وأحداث شعبية تهز المنطقة

تحذير هام وخطير: إذهب إلى الطبيب فورًا إذا لاحظت هذه العلامات على جلدك.. فقد تكون مصاب بهذا المرض الخبيث!



هكذا تتخلص إيران من ضحايا فيروس كورونا .. شاهد ‘‘الدهاء الفارسي‘‘ (فيديو يصدم العالم)



تناول حبة واحدة من هذه الفاكهة مع كوب شاي يوميًا للوقاية من أمراض القلب والسرطان.. شاهد



بعد 3 أشهر من تبرئة سعود القحطاني .. الأمم المتحدة تفجر مفاجأة جديدة بشأن قتلة ‘‘خاشقجي‘‘ وتضع ‘‘الرأس الكبير‘‘ في ورطة!



شاهد.. فتاة سعودية منعها أبوها من الزواج وحينما بلغت سن ال40 عامًا كانت الصدمة! .. وماحدث يوم أمس لوالدها لم يخطر على بال



ضاحي خلفان يدخل السجن و الإمارات ستعود ولاية عمانية.. رؤية غريبة للفريق الإماراتي بشأن السلطان هيثم بن طارق تثير الجدل



سم قاتل .. مشروب شائع يهدد حياتك في منتصف العمر إذا تناولته عدة أيام ويعرضك للنوبة القلبية ويوقف تدفق الدم للقلب!.. اتركه فورًا



Advertisements

محمد بن سلمان يبكي بحرقة بعد ‘‘فاجعة‘‘ هزت الأسرة الحاكمة.. والسعوديون يبادلونه المشاعر بذرف الدموع (شاهد)



نجل الرئيس الراحل حسني مبارك ينشر رسالة صوتية ‘‘مؤثرة‘‘ لوالده قبل وفاته.. هل اعتذر من الشعب المصري؟؟ (فيديو)

رفض دفن قتيل فيلا ‘‘نانسي عجرم‘‘ بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيل الجثة!.. شاهد ماذا وجدوا؟



عاجل : أمريكا توجه أوامر سريعة لقواتها العسكرية في السعودية.. وإعلان الطوارئ في أبوظبي وإيران تعلن إصابة قيادات كبيرة.. ماذا يحدث الآن؟

اغتيال رئيس أقوى دولة إسلامية داخل طائرته الخاصة ومصرع كبار قادة الجيش.. وأصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل.. شاهد من يكون؟؟



مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ في منافسة الجمال والأناقة مع عروس شقيقها.. من الأجمل؟.. الجمهور يجيب ويشعل تويتر وانستقرام (شاهد)



أسد الجبال يلتهم ‘‘طفل’’ ذو أربعة أعوام من قبضة والديه ويقفز به مثل البرق.. والنهاية صادمة لاتصدق (شاهد)

طلاق مذيعة MBC ‘‘وفاء الكيلاني’’ يؤدي إلى استقالتها بشكل مفاجئ.. والسبب صادمَ! (شاهد)

الإعلامية ‘‘سهير القيسي‘‘ في إطلالة عفوية تكشف المستور وتبرز مفاتن أنوثتها على الطبيعة..!! ‘‘شعور لا يوصف‘‘



الإعلامية ‘‘رؤى الصبان‘‘ في المسبح.. بإطلالة صباحية مليئة بالحب وأناقة تفوق الخيال (شاهد)



أفعى الأناكوندا تلتهم ‘‘تمساح ضحم‘‘ وهو حي.. شاهد ماذا فعل داخل بطنها بأنيابه الحادة ؟ (فيديو صادم)



شاهد ‘‘كيد النساء’’.. ممثلة مشهورة تفضح طليقة زوجها ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ والأخيرة يجن جنونها



أفعى تبتلع ‘‘نمر حي‘‘ بطريقة مخيفة.. فيديو لأصحاب القلوب القوية



عريس يداعب عروسه.. قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج!! فكانت نهايتها صادمة (شاهد)









حيث ذكرت بعض المصادر والتقارير الاعلامية قيام عريس بتطليق زوجته بعد ساعات قليلة من انتهاء الفرح وانتهاء حفل زفافهما، وتوقع الجميع أن هناك سبب قاسي وحتمي أدى إلى الطلاق بين الزوجين بهذه السرعة وفي أول يوم زواج لهما، ولكن بالبحث والتنقيب تم الكشف عن السبب الحقيقي لهذا الطلاق والذي تبين أنه سبب غريب للغاية.

حيث تبين أن السبب وراء هذا الطلاق هو انشغال العروس بارسال رسائل نصية عبر هاتفها المحمول لصديقاتها، وعندما طلب منها الزوج التوقف عما تفعله غضبت العروس غضبا شديدا، ووفقا لأحد شهود العيان قال (إن العريس حاول التقرب منها ومحادثتها، لكنها تجاهلته، وعندما سألها إذا كانت صديقاتها أكثر أهمية منه، أجابته بـنعم فقام بتطليقها في الحال).