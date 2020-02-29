شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : كورونا يطيح بالرئيس الإيراني ‘‘روحاني‘‘ ويطرح ‘‘خامنئي‘‘ على الفراش (تطورات تقلب الموازين في المنطقة) شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد قوي يتزوج اثنتين “لبؤات“ في وقت واحد.. شاهد كيف كانت النهاية؟؟ هل رأيت ‘‘قرد‘‘ يهزم أسد مفترس؟؟.. شاهد المفاجأة كيف حدث ذلك بعد مواجهات دموية! (فيديو رهيب)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن : كورونا يطيح بالرئيس الإيراني ‘‘روحاني‘‘ ويطرح ‘‘خامنئي‘‘ على الفراش (تطورات تقلب الموازين في المنطقة) شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.