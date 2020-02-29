شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا انتقمت الأسود من تمساح هاجم “لبؤة“ زوجة الأسد بعدما كسر فكها وهشم رأسها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد قوي يتزوج اثنتين “لبؤات“ في وقت واحد.. شاهد كيف كانت النهاية؟؟ هل رأيت ‘‘قرد‘‘ يهزم أسد مفترس؟؟.. شاهد المفاجأة كيف حدث ذلك بعد مواجهات دموية! (فيديو رهيب)

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