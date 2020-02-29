أمطار رعدية على وسط وشرق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة غدًا السبت.

وأفادت الهيئة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرمة).

كما توقعت تراكم غيوم تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، سوف تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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