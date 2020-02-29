«مركز الملك عبد الله» يدشّن فعاليات اللقاء الـ17 لمرضى زراعة القوقعة

نظم مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن فعاليات اللقاء السنوي الـ 17 لمرضى زرعة القوقعة وأسرهم، بمشاركة نخبة من المتخصصين في طب الأنف والأذن والحنجرة، وجراحي قاع الجمجمة، وإخصائي التخاطب واللغة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لزراعة القوقعة الذي يوافق 25 فبراير من كل عام.

الفعاليات التي استضافها مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بمدينة الرياض، تم تنظيمها برعاية من مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، والذي حضر الفعاليات نيابةً عنه الدكتور عبدالرحمن المعمر، المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية في جامعة الملك سعود.

وقال رئيس مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن، الدكتور عبدالرحمن حجر: إن اللقاء السنوي الـ 17 لمرضى زراعة القوقعة، وأسرهم لهذا العام شهد مشاركة نخبة من المتخصصين في طب الأنف والأذن والحنجرة، وجراحي قاع الجمجمة، واخصائيي التخاطب واللغة، وإخصائي السمعيات، وممثلين من وزارة التعليم، مع زارعي القوقعة وذويهم.

وأوضح حجر، أن اللقاء شهد العديد من الفعاليات، التي تسهم في الإجابة عن استفسارات زارعي القوقعة، والإجابة على المهتمين في هذا الشأن، والحلول العلاجية الأخرى لحالات فقد السمع.

وأكد أن هذه اللقاءات من شأنها تعزيز دور المريض وذويه في عملية التأهيل بعد الزراعة، وكيفية الوصول للنتائج المثالية على أسس علمية.

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وأفاد حجر، أن اللقاء ضم محاضرات تثقيفية وتعليمية حول الدعم الفني للأجهزة من جانب الشركات المصنعة للقوقعة، بالإضافة إلى وجود فعاليات للأطفال تسهم في دعمهم على المستوى النفسي من خلال رؤيتهم تجارب ناجحة لأطفال آخرين تمت زراعة القوقعة لهم، وباتوا يعيشون حياة طبيعية.

يُذكر أن أجهزة زراعة القوقعة، تشهد تطورًا مستمرًا في عمليات تصنيعها بتقنيات حديثة تتميز بسهولة تعامل الزارعين معها، مثل التحكم في جهاز القوقعة الالكترونية عن بعد؛ عبر تطبيق يمكن تثبيته من الانترنت، بالإضافة إلى التواصل مع السماعة بالبلوتوث.

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