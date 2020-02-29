السعودية اليوم / ظهور أول حالة كورونا مؤكدة في أيسلندا



ريكيافيك 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

ظهرت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) في ايسلندا.

وقالت السلطات في إيسلندا اليوم إنه ثبت إصابة رجل في مقتبل العمر كان في شمال إيطاليا قبل وقت قصير بفيروس كورونا.

وأضافت السلطات أن حالته ليست صعبة، إلا أنه مصاب بأعراض عدوى فيروس كوفيد 19 المتحور، مشيرة إلى انه عزل داخل مستشفى الجامعة الوطنية بالعاصمة ريكيافيك.

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