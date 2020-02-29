السعودية اليوم / أمين المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر يثمن دور مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه اليمن



الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

ثمّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، الدور الإنساني الذي تتبناه دول التحالف في اليمن بقيادة المملكة العربية

وأشاد الدكتور صالح التويجري في ذات السياق بمواصلة جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية بإخلائها طبيا من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف: كعادتها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تواصل مسيرتها المعتادة لخدمة العمل الإنساني والإغاثي داخل اليمن وخارجه ، لتؤكد من خلال ذلك للعالم أنها قد أصبحت نموذجا للتعاون والتكاتف ومواصلة مساندة الأشقاء اليمنيين والعمل على تسهيل متطلباتهم داخل المملكة وفي محيط الدول الأخرى بما تحتمه حيثيات الصراع الذي يعيشه الأشقاء في اليمن .

ونوه التويجري بالخطوات الصحية المتميزة والمستمرة التي تنفذها دول التحالف على صعيد توفير العناية الصحية وتأمين الكوادر الطبية ، وتنفيذ الحملات الطبية ، واستمرار المشروعات الصحية بالتنسيق مع المنظمات الدولية وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأمر في الوطن العربي، مشيرا إلى دور الجمعيات الوطنية العربية في كل من الأردن والسودان ومصر في إنجاح الخدمات الصحية والتنسيق المستمر دوليا لاستقبال الجرحى اليمنيين وعلاجهم على نفقة المملكة، مشيدا في الوقت ذاته بالتسهيلات التي قدمتها بعض الدول العربية التي تستضيف أولئك المرضى الذين يعانون من الحالات المرضية والعلاجية والأمراض المستعصية حتى غدت تلك التسهيلات نموذجا حيا للتجربة النوعية والتعاون المتميز في العمل الإنساني والإغاثي.

// انتهى //

23:29ت م

0143



الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسثمّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، الدور الإنساني الذي تتبناه دول التحالف في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية نحو استمرار المساعدات الإغاثية والإنسانية وبشكل خاص تلك الجهود التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات إغاثية وإيوائية وطبية لصالح الملايين من الأشقاء اليمنيين.وأشاد الدكتور صالح التويجري في ذات السياق بمواصلة جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية بإخلائها طبيا من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.وأضاف: كعادتها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تواصل مسيرتها المعتادة لخدمة العمل الإنساني والإغاثي داخل اليمن وخارجه ، لتؤكد من خلال ذلك للعالم أنها قد أصبحت نموذجا للتعاون والتكاتف ومواصلة مساندة الأشقاء اليمنيين والعمل على تسهيل متطلباتهم داخل المملكة وفي محيط الدول الأخرى بما تحتمه حيثيات الصراع الذي يعيشه الأشقاء في اليمن .ونوه التويجري بالخطوات الصحية المتميزة والمستمرة التي تنفذها دول التحالف على صعيد توفير العناية الصحية وتأمين الكوادر الطبية ، وتنفيذ الحملات الطبية ، واستمرار المشروعات الصحية بالتنسيق مع المنظمات الدولية وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأمر في الوطن العربي، مشيرا إلى دور الجمعيات الوطنية العربية في كل من الأردن والسودان ومصر في إنجاح الخدمات الصحية والتنسيق المستمر دوليا لاستقبال الجرحى اليمنيين وعلاجهم على نفقة المملكة، مشيدا في الوقت ذاته بالتسهيلات التي قدمتها بعض الدول العربية التي تستضيف أولئك المرضى الذين يعانون من الحالات المرضية والعلاجية والأمراض المستعصية حتى غدت تلك التسهيلات نموذجا حيا للتجربة النوعية والتعاون المتميز في العمل الإنساني والإغاثي.// انتهى //23:29ت م0143

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.