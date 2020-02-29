السعودية اليوم / فرنسا تسجل 19 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد



باريس 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم إصابة 19 حالة جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ شهر يناير.

وقال الوزير فيران خلال زياته إلى مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غرب فرنسا : "لقد وصلنا إلى مرحلة جديدة من الوباء".

وسجلت فرنسا الأربعاء الماضي أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".

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23:25ت م

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