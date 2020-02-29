السعودية اليوم / الدفاع المدني بالجوف ينهي استعداداته للاحتفال باليوم العالمي تحت شعار " السلامة أولاً "



سكاكا 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أنهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف استعداداتها لليوم العالمي للدفاع المدني الذي ينطلق الأحد القادم تحت شعار " السلامة أولاً ".

وأوضح مدير الدفاع المدني بالجوف العميد فلاح بن محمد القحطاني، أن فعاليات الأسبوع ستدشن من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف والمقامة في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية التي تقدم برامج في التوعية الوقائية موجهة للأسرة ؤ إضافة إلى معارض عن أحدث معدات السلامة الوقائية.

وبين العميد القحطاني أن الدفاع المدني يسعى لمد جسور التواصل مع الجهات الحكومية والأهلية لرفع مستوى الوعي والتبصير بأسباب الحوادث والحرص على تحقيق مبدأ السلامة من المخاطر المحيطة بالإنسان .

وعبر العميد القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه ورعايته لهذه المناسبة التي تجسد حرص سموه على مشاركة رجال الدفاع المدني خلال الاحتفال بهذه المناسبة، داعياً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

23:17ت م

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