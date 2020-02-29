

طرابلس 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها وضعت خططًا طبية بالتعاون مع المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض من أجل مواجهة فيروس كورونا في حال انتشاره بالبلاد.

وقال عضو منظمة الصحة العالمية في شمال أفريقيا، أحمد العليقي، إن ليبيا لم تسجل حتى الآن أي حالات إصابة أو وفاة نتيجة فيروس كورونا، الذي انتشر في الصين، وانتقل لعدد من البلدان حول العالم.

وأضاف العليقي في تصريحات صحفية اليوم ، أنه يجري تقديم الدعم للقطاع الصحي في ليبيا من خلال قدرات منظمة الصحة العالمية وما تستطيع أن تفي به الدولة الليبية، بداية من وضع المعايير وصولا إلى تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد أن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ونقاط الترصد وفرق الاستجابة السريعة الموجودين في أنحاء ليبيا تبذل مجهودات كبيرة للتصدي لمرض كورونا الذي بات غير بعيد عن ليبيا.

// انتهى //

23:15ت م

0135





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة العالمية: وضعنا خططا طبية لمواجهة كورونا في ليبيا ولا إصابات حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.