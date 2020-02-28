شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بدراسة طلب والد أحد المفقودين والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور، بإعادة التثبت من الهوية، عبر تحليل DNA، وفق المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية أحمد العباسي.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها في قضية المرأة المتهمة بخطف عدد من الأطفال، بتوجيه ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.