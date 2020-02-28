شذى يدها مُهشمة.. وشقيقها: يجب نقلها للعلاج وإلا ستُبتر

2020-02-29

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

ناشد سيف المدخلي، المرابط على الحد الجنوبي، الجهات المسؤولة بإنقاذ شقيقته شذى وإحالتها إلى أحد المستشفيات المتخصصة، بعد تدهور حالتها النفسية والصحية؛ جراء تعرضها لحادث مروري أدى إلى تهشم يدها بالكامل.

وقال المدخلي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن شقيقته تعرضت ومجموعة من الطالبات الجامعيات لحادث مروري مروع على طريق قرية مجعر التابع لمحافظة صامطة قبل أيام وهن في طريقهن إلي الدوام الجامعي؛ مما أدى إلى وفاة طالبتين من نفس العائلة، حيث توفيت بنت أخيها وبنت خالها، ولا زالت بنت أختها في العناية المركزة، أما أخته فتعرضت إلى تهشم كامل في يدها.

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وأضاف: الحالة النفسية لأختي صعبة، وهي موجودة في مستشفي الملك فهد المركزي بجازان، وتحتاج لزراعة عضل وأنسجة وأوردة ولابد من عملية مجهرية، علمًا بأنها غير متوفرة الإمكانيات بالمنطقة، ويجب نقلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة قبل يوم الاثنين المقبل، وفي حالة التأخير فسوف تتعرض يد أختي للبتر.

واختتم سيف المدخلي بقوله: أناشد المسؤولين في المنطقة وفي وزارة الصحة بنقل أختي في أسرع وقت ممكن إلى أحد المستشفيات المتخصصة وعمل اللازم لها قبل أن تتعرض للبتر، علمًا بأن أختي يتيمة الأب وأنا مرابط في الحد الجنوبي.

“متابعات الخليج 365” تحتفظ بالتقارير الطبية عن حالة شذى.

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