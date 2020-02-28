هكذا حال اسطوانات الغاز بعسير .. تتراكم عليها الأوساخ والبكتيريا!

2020-02-29

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - عسير

شكا مواطنون في منطقة عسير من أنابيب الغاز التي تتراكم عليها الأوساخ القذرة، التي قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين بعد نقلها إلى المنازل واستخدامها.

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وطالب مواطنون الجهة المسؤولة عن بيع أنابيب الغاز بالمنطقة بالنظر في ما قد تسببه الأنابيب من أخطار، خاصةً وأنها تستخدم في مطابخ المطاعم والبوفيهات، وينتج عن ذلك ترسب الأوساخ والزيوت عليها ثم تعود إلى الشركة بعد ما تفرغ من الغاز ليتم تعبئتها مرة أخرى وتوزيعها دون أي اهتمام من الشركة بنظافتها والعناية بشكل منتجها الخارجي.

“متابعات الخليج 365” رصدت بعض الصور لهذه الأنابيب المتراكمة عليها السموم في بعض محلات البيع بعد شكاوى ومناشدات المواطنين؛ ليتم إيصال هذا الأمر لمسؤولي فرع الشركة وإيجاد آلة لتنظيف هذه الأنابيب الخاصة بمنتجهم.

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