اخبار السعوديه

إصابة شخص في حريق محطة بنزين بجدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم إصابة شخص في حريق محطة بنزين بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-29

إصابة شخص في حريق محطة بنزين بجدة

تم إخلاؤها بالكامل والمحال التجارية

متابعات الخليج 365 - جدة

سيطر الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الجمعة، على حريق في محطة بنزين.

Advertisements

وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر تويتر: إنه تم إخلاء المحطة بالكامل والمحال التجارية، فيما نتج عن الحادث إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

تابعنا على 59adbfa2da.jpg تواصل معنا علىf7907d9429.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخص في حريق محطة بنزين بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا