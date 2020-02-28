إصابة شخص في حريق محطة بنزين بجدة

2020-02-29

متابعات الخليج 365 - جدة

سيطر الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الجمعة، على حريق في محطة بنزين.

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وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر تويتر: إنه تم إخلاء المحطة بالكامل والمحال التجارية، فيما نتج عن الحادث إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

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