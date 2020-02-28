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إصابة شخص في حريق محطة بنزين بجدة
تم إخلاؤها بالكامل والمحال التجارية
متابعات الخليج 365 - جدة
سيطر الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الجمعة، على حريق في محطة بنزين.
وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر تويتر: إنه تم إخلاء المحطة بالكامل والمحال التجارية، فيما نتج عن الحادث إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.
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