خطوات يجب تنفيذها عند ظهور علامات التهاب تنفسي

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة الخطوات الواجب تنفيذها في حال ظهرت على الشخص علامات الإصابة بالتهاب تنفسي.

وقالت الصحة: إنه يجب تجنب استخدام وسائل السفر، وتغطية الفم والأنف عند الكحة والعطس، وليس الكمامة الاعتيادية.

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كما يجب المحافظة على نظافة اليدين عن طريق غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، وطلب الرعاية الصحية على الفور، مع البقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر: إن العدد الإجمالي للحالات حول العالم 83387، تعافى منهم 36606، بينما سجلت الصين اليوم 327 حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلتها الصين منذ شهر.

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