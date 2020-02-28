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إلغاء فعاليات مهرجان الصقور وتأجيل أصول الأغنام بحفر الباطن
بعد تعميم من الصحة للاحترازات من كورونا
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
ألغت اللجان المنظمة لمهرجان الصقور بمحافظة حفر الباطن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، التي كان من المقرر إقامتها أمس الخميس 27 فبراير، وتستمر ثلاثة أيام، وهي مخصصة لكل شرائح المجتمع بمختلف الأعمار وتتضمن معارض، وأمسيات، والعروض الفنية والشعبية، وعروضًا ترفيهية، ومطاعم، ومقاهي.
كما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تأجيل مهرجان أصول الأغنام المحلية (فحول وإنتاج وتسمين) بنسخته الرابعة إلى وقت آخر الذي كان من المقرر إقامته في حفر الباطن خلال الفترة 8- 17/ 7/ 1441هـ.
وقالت مصادر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن السبب وراء ذلك هو تعميم من وزارة الصحة للاحترازات من كورونا.
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